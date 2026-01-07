Белорусский банк будет возвращать 1500 клиентам деньги из-за необоснованных начислений по кредитам

«Акт надзора исполнен — дополнительные соглашения к договорам, ущемляющие права кредитополучателей, признаны банком незаключенными, организованы мероприятия по расчету подлежащих возврату сумм средств, необоснованно полученных от клиентов. Одновременно от банка с учетом условий заключенных договоров и норм законодательства потребовано выплатить клиентам суммы процентов за пользование чужими деньгами и пени за неправильно начисленные и взысканные проценты по кредитам», — сказано в сообщении управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.