Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский банк будет возвращать 1500 клиентам деньги из-за необоснованных начислений по кредитам

Белорусский банк вернет клиентам деньги за необоснованные начисления по кредитам.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная прокуратура провела надзорные мероприятия в одном из белорусских банков, которому придется выплачивать 1500 клиентам суммы из-за необоснованных начислений по кредитам. Название финансового учреждения в сообщении не указывается.

Выяснилось, что в апреле 2022 года один из банков страны нарушил гражданское и банковское законодательства, а также кредитные договоры с гражданами. Это произошло «путем одностороннего уведомления изменил условия определения процентов за пользование кредитами».

«В итоге изначально предусмотренная в ряде договоров переменная годовая ставка, состоящая из ставки рефинансирования и дополнительных пунктов, была зафиксирована в абсолютном значении, — приводят подробности в Генпрокуратуре. — Поскольку с 2023 года ставка рефинансирования менялась в сторону снижения, по изначальным условиям договоров размер процентов по кредиту подлежал уменьшению».

Из-за данных действий более чем 1500 клиентов необоснованно начислили и получили с них проценты по кредитам, размер которых оказался завышен.

Замгенпрокурора Беларуси внес председателю правления банка представление. В нем было требование устранить обнаруженные нарушения.

«Акт надзора исполнен — дополнительные соглашения к договорам, ущемляющие права кредитополучателей, признаны банком незаключенными, организованы мероприятия по расчету подлежащих возврату сумм средств, необоснованно полученных от клиентов. Одновременно от банка с учетом условий заключенных договоров и норм законодательства потребовано выплатить клиентам суммы процентов за пользование чужими деньгами и пени за неправильно начисленные и взысканные проценты по кредитам», — сказано в сообщении управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

Кстати, надзорное ведомство донесло выявленные нарушения до Национального банка:

«В том числе для использования данной информации при планировании надзорных мероприятий в отношении иных банков».

Тем временем два белорусских средства для стирки оказались под запретом — они не подходят для всех стиральных машин.

А еще телеканал «Беларусь 1» показал, контакты каких чиновников стоят на быстром вызове на телефоне президента страны Александра Лукашенко.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше