Белорусский банк будет возвращать 1500 клиентам деньги из-за необоснованных начислений по кредитам

Генеральная прокуратура провела надзорные мероприятия в одном из белорусских банков, которому придется выплачивать 1500 клиентам суммы из-за необоснованных начислений по кредитам. Название финансового учреждения в сообщении не указывается.
Выяснилось, что в апреле 2022 года один из банков страны нарушил гражданское и банковское законодательства, а также кредитные договоры с гражданами. Это произошло «путем одностороннего уведомления изменил условия определения процентов за пользование кредитами».
«В итоге изначально предусмотренная в ряде договоров переменная годовая ставка, состоящая из ставки рефинансирования и дополнительных пунктов, была зафиксирована в абсолютном значении, — приводят подробности в Генпрокуратуре. — Поскольку с 2023 года ставка рефинансирования менялась в сторону снижения, по изначальным условиям договоров размер процентов по кредиту подлежал уменьшению».
Из-за данных действий более чем 1500 клиентов необоснованно начислили и получили с них проценты по кредитам, размер которых оказался завышен.
Замгенпрокурора Беларуси внес председателю правления банка представление. В нем было требование устранить обнаруженные нарушения.
«Акт надзора исполнен — дополнительные соглашения к договорам, ущемляющие права кредитополучателей, признаны банком незаключенными, организованы мероприятия по расчету подлежащих возврату сумм средств, необоснованно полученных от клиентов. Одновременно от банка с учетом условий заключенных договоров и норм законодательства потребовано выплатить клиентам суммы процентов за пользование чужими деньгами и пени за неправильно начисленные и взысканные проценты по кредитам», — сказано в сообщении управления взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.
Кстати, надзорное ведомство донесло выявленные нарушения до Национального банка:
«В том числе для использования данной информации при планировании надзорных мероприятий в отношении иных банков».
