Кубань прирастает заводами

И. о. министра промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько пояснял, что темп роста некоторых отраслей обрабатывающих производств замедлился по нескольким причинам. «Это и влияние высокой ключевой ставки Центробанка, повлекшей удорожание кредитов российских банков, в том числе на пополнение оборотных средств, и не только для наших производств, но и строительных организаций, предприятий агропромышленного комплекса. Как следствие, охлаждение спроса на продукцию одних из самых емких отраслей промышленности края — строительные материалы, металлопрокат, сельхозтехнику и оборудование. Это и перераспределение экспорта в связи с санкционным давлением на нашу страну. Предприятия еще только осваивают новые рынки сбыта, для этого нужно время», — отмечал господин Хмелько.