«Авилон»: в 2026 году автомобили в РФ подорожают на 6−10% из-за утильсбора и НДС

По его словам, к росту цен приведет очередное повышение утильсбора на автомобили, а также рост НДС. Падение рынка в начале 2026 года будет связано в том числе и с тем, что перед повышением утильсбора и ростом цен граждане поспешили купить машины в конце 2025-го. В первой половине минувшего года цены снижались, а когда начали вновь расти, люди «побежали в салоны», чтобы успеть купить машины с максимальными выгодами, добавил глава «Автостата».