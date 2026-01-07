Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение изменились в Иркутске

IrkutskMedia, 7 января. Новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вступили в силу в Иркутске с 1 января. Соответствующий приказ Службы по тарифам Приангарья опубликован на сайте МУП «Водоканал». Согласно документу, с 1 января по 30 сентября стоимость питьевой воды за кубометр составит 18,99 рубля, водоотведения — 23,10 рубля.
С 1 октября стоимость тарифов вновь увеличат. Кубометр холодной воды будет стоить 20,85 рубля, а водоотведения — 25,36 рубля. Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2027 года. Стоимость кубометра питьевой воды составит 22,66 рубля, водоотведения — 27,56 рубля. С 1 июля и по 31 декабря 2028 года кубометр холодной воды будет стоить 24,26 рубля, водоотведения — 29,51 рубля.
Ранее агентство сообщало, что в июле 2025 года в Приангарье повысились тарифы на коммунальные услуги для населения. Тариф на холодное водоснабжение повысился на 11%, с 24,7 до 27,5 рубля за кубометр. Водоотведение подорожало с 25,4 до 28,3 рубля за кубометр, то есть на 11,5%.