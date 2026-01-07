Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение изменились в Иркутске

Ранее агентство сообщало, что в июле 2025 года в Приангарье повысились тарифы на коммунальные услуги для населения. Тариф на холодное водоснабжение повысился на 11%, с 24,7 до 27,5 рубля за кубометр. Водоотведение подорожало с 25,4 до 28,3 рубля за кубометр, то есть на 11,5%.