За месяц до Нового года глава ММК Рашников заработал почти миллиард долларов

В 2025 году положение металлургической отрасли было незавидным. В результате доходы предприятий не росли или даже падали. Так и капиталы владельцев. За год Рашников богаче не стал. Он даже потерял 100 млн долларов. В январе 2025 года состояние бизнесмена достигало 10,6 млрд долларов США.