За месяц до Нового года глава ММК Рашников заработал почти миллиард долларов

За год Виктор Рашников потерял 100 млн долларов состояния, поправив его лишь перед праздниками.
За декабрь 2025 года перед праздниками состояние главы совета директоров Виктора Рашникова увеличилось почти на миллиард долларов. Как засвидетельствовали составители индекса миллиардеров Bloomberg, к январю капиталы промышленника достигли 10,5 млрд долларов.
«Место 336 в глобальном индексе. Виктор Рашников с состоянием 10,5 млрд долларов США», — указали авторы рейтинга.
Месяцем ранее капитал металлурга чуть переваливал за 9,6 млрд долларов. Благодаря приросту показателя, состояние выросло на 860 млн долларов. Сам предприниматель поднялся в рейтинге с 351 места.
В 2025 году положение металлургической отрасли было незавидным. В результате доходы предприятий не росли или даже падали. Так и капиталы владельцев. За год Рашников богаче не стал. Он даже потерял 100 млн долларов. В январе 2025 года состояние бизнесмена достигало 10,6 млрд долларов США.