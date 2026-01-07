В РФ начнут анализировать экономическое положение пенсионеров

Российские власти намерены раз в два года (в 2026, 2028 и 2030 годах) выпускать аналитический доклад о социально-экономическом положении старшего поколения в стране. Соответствующий пункт содержится в утверждённом правительством плане.
Для подготовки докладов будет проводиться комплексный анализ, на основе которого будут предложены меры по устойчивому улучшению положения пожилых граждан.
Ответственным исполнителем назначен Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Вуз будет публиковать информационно-аналитический отчёт и направлять его в Министерство труда и социальной защиты России.
Ранее сообщалось, что в РФ планируется развитие форм надомной, временной и гибкой занятости для пенсионеров.