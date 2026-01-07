Ричмонд
Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с декабря 2025 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $60 за баррель впервые с 19 декабря 2025 года.

По состоянию на 07:39 мск цена Brent снижалась на 0,89% и составляла $59,97 за баррель.

К 07:51 мск котировки замедлили снижение и находились на уровне $60,06 за баррель, что соответствует снижению на 0,74%.

Ранее стало известно о том, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии Reliance Industries Ltd. возобновила закупку российской нефти для завода в штате Гуджарат.

По информации источников, компания приобретает российскую нефть со скидкой через поставщиков, на которых не распространяются санкции. Так, Reliance фрахтует танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы мощностью 660 тысяч баррелей в сутки для внутреннего рынка.

Индийские чиновники рассчитывают, что поставки частично компенсируют сокращение импорта российской нефти, которое, по предварительным оценкам, могло более чем вдвое уменьшиться в декабре 2025 года.