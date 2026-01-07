Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с декабря 2025 года

По информации источников, компания приобретает российскую нефть со скидкой через поставщиков, на которых не распространяются санкции. Так, Reliance фрахтует танкеры класса Aframax у компании RusExport и доставляет сырье на нефтеперерабатывающие заводы мощностью 660 тысяч баррелей в сутки для внутреннего рынка.