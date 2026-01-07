МАРТ раскрыто, на что белорусы берут половину льготных кредитов «На родныя тавары»

Что же покупали чаще всего белорусы? Оказалось, что 50,50% купленных с привлечением льготного кредита товаров — это мебель. Само собой, белорусских производителей. Второе и третье место с минимальным отрывом друг от друга — у кафельной плитки (7,20%) и плит с духовками (7,10%).