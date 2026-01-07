МАРТ раскрыто, на что белорусы берут половину льготных кредитов «На родныя тавары»

Министерство антимонопольного регулирования и торговли сказало, на что белорусы берут половину льготных кредитов «На родныя тавары». Всего их с января 2024-го по ноябрь 2025-го в рамках данной программы заключили уже 210 тысяч.
Что же покупали чаще всего белорусы? Оказалось, что 50,50% купленных с привлечением льготного кредита товаров — это мебель. Само собой, белорусских производителей. Второе и третье место с минимальным отрывом друг от друга — у кафельной плитки (7,20%) и плит с духовками (7,10%).
Далее идут холодильники с морозильниками (5,50%), деревянные окна и двери (4,90%), сантехоборудование (4,50%). В списке и ламинированные напольные покрытия (3,60%), и стиральные машины (2,50%), и телевизоры (1,70%). Прочие покупки в рамках проекта «На родныя тавары» сделали еще в 12,50% случаев.
Ранее мы писали, что Совмин Беларуси расширил список товаров в кредит под 4% и продлил программу.
Тем временем белорусский банк вернет 1500 клиентам деньги из-за необоснованных начислений по кредитам.