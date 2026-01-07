Ричмонд
FT: на международные активы «Лукойла» нашлись покупатели

Американские корпорации Chevron и Quantum Energy Partners сформировали консорциум для потенциального приобретения зарубежных активов российской компании «Лукойл». Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на осведомленные источники.

Две американские компании объединились, чтобы выкупить международные активы «Лукойла».

«Компания Chevron и частная инвестиционная группа Quantum Energy Partners объединили усилия для приобретения международных активов российской нефтяной компании “Лукойл”, находящейся под санкциями», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT.

Газета также пишет, что в случае завершения сделки Chevron и Quantum намерены разделить между собой активы, стоимость которых «Лукойл» оценивает в 22 млрд долларов. Отдельно подчеркивается, что потенциальная покупка может охватывать весь пакет зарубежных активов «Лукойла», включая более двух тысяч автозаправочных станций в странах Европы, Азии и Ближнего Востока.

Минфин США 22 октября 2025 года ввел санкции в отношении компании «Лукойл» и ее дочерних структур, в которых ей принадлежит более 50% капитала. Впоследствии американские власти продлили действие генеральной лицензии, допускающей проведение операций с «Лукойлом» и его «дочками» в целях продажи Lukoil International GmbH, до 17 января 2026 года.

