FT: на международные активы «Лукойла» нашлись покупатели

Газета также пишет, что в случае завершения сделки Chevron и Quantum намерены разделить между собой активы, стоимость которых «Лукойл» оценивает в 22 млрд долларов. Отдельно подчеркивается, что потенциальная покупка может охватывать весь пакет зарубежных активов «Лукойла», включая более двух тысяч автозаправочных станций в странах Европы, Азии и Ближнего Востока.