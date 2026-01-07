Хабаровчанам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за декабрь

Жителей Хабаровского края предупредили о новых сроках оплаты жилищно-коммунальных услуг за декабрь. Крайний день сместили, из-за 10 января, выпавшего на субботу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Чтобы не допустить начисления пеней за просрочку, важно внести всю сумму до 12 января. Это требование нужно соблюдать только первые два месяца 2026 года. В дальнейшем, как заметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, деньги с пользователей услуг ожидают до 15-го числа.
С погашением квитанций могут возникнуть сложности только в том случае, если гражданин не учтет график работы отделений банков и почты в новогодние выходные. Лучше платить по коммуналке заранее, не дожидаясь последнего дня.