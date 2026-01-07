Хабаровчанам назвали крайний срок оплаты ЖКУ за декабрь

Чтобы не допустить начисления пеней за просрочку, важно внести всю сумму до 12 января. Это требование нужно соблюдать только первые два месяца 2026 года. В дальнейшем, как заметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, деньги с пользователей услуг ожидают до 15-го числа.