Деньги списали, виновных ищут: Центробанк передал материалы по делу Humans в ГУВД

Однако в Paylov с такой трактовкой не согласились. Представители сервиса заявили, что никаких технических уязвимостей с их стороны выявлено не было, а все необходимые меры по предотвращению инцидента принимались своевременно. В компании настаивают: мошеннические операции проходили с использованием зашифрованных ключей, предоставленных самой Humans, а ответственность за их корректное и безопасное хранение лежит именно на этой компании.