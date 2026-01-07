Деньги списали, виновных ищут: Центробанк передал материалы по делу Humans в ГУВД

Сегодня Центральный банк сообщил, что специально созданная регулятором рабочая группа завершила проверку по данному инциденту и направила все собранные материалы в Главное управление внутренних дел города Ташкента для дачи правовой оценки и принятия мер в рамках их полномочий.
В Центробанке подчеркнули, что в настоящее время ситуация, связанная с компанией Humans, изучается правоохранительными органами в порядке, установленном законодательством. Гражданам, пострадавшим от списаний, рекомендовано обращаться в правоохранительные органы.
Две версии одного инцидента.
Напомним, что с 4 по 8 декабря 2025 года часть пользователей Humans столкнулась с двумя волнами мошеннических списаний средств с банковских карт. В самой компании заявили, что причиной произошедшего стала уязвимость на стороне их партнёра — платёжного сервиса Paylov, правообладателем которого является компания Octagram. По версии Humans, именно проблемы в технической инфраструктуре Paylov позволили злоумышленникам проводить несанкционированные транзакции.
Однако в Paylov с такой трактовкой не согласились. Представители сервиса заявили, что никаких технических уязвимостей с их стороны выявлено не было, а все необходимые меры по предотвращению инцидента принимались своевременно. В компании настаивают: мошеннические операции проходили с использованием зашифрованных ключей, предоставленных самой Humans, а ответственность за их корректное и безопасное хранение лежит именно на этой компании.
Клиенты — заложники ситуации.
Обе стороны конфликта сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами и передали им все запрошенные документы. При этом в сложившейся ситуации главными заложниками конфликта остаются обычные пользователи сервиса — люди, которые потеряли свои деньги и до сих пор не понимают, кто и в какие сроки будет возмещать им ущерб. Чёткого механизма компенсаций на данный момент публично не озвучено.
Теперь ключевую роль в этой истории играет Главное управление внутренних дел Ташкента, которому предстоит дать правовую оценку действиям всех участников и определить степень ответственности каждой из сторон.
Остаётся надеяться, что разбирательство не затянется, а пострадавшие клиенты не останутся один на один со своими потерями — без ответов и без денег.