В Хабаровском крае в 2026 году молодым семьям выплатят 300 млн рублей

В 2026 году на поддержку молодых семей в Хабаровском крае будет выделено 300 млн рублей в рамках отдельной региональной программы. На эти средства планируется выдать около 100 свидетельств соцвыплат, которые помогут улучшить жилищные условия, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Молодые семьи с детьми смогут получить выплату в размере 35% от расчётной стоимости жилья, без детей — 30%. Средства разрешено использовать на покупку готового жилья у застройщика или строительство. При этом участники программы вправе самостоятельно выбирать как застройщика, так и конкретный объект недвижимости, но только в пределах своего муниципального образования.
Участвовать в программе могут молодые семьи, включая неполные, которые официально признаны нуждающимися в жилье.
В 2025 году благодаря господдержке свои жилищные условия уже улучшили 295 молодых семей: 49 — по краевой программе и 246 — по федеральной.
