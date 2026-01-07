Ричмонд
В Хабаровском крае в 2026 году молодым семьям выплатят 300 млн рублей

На поддержку молодых семей в Хабаровском крае в рамках отдельной региональной программы выделят 300 млн рублей.

Источник: Аргументы и факты

В 2026 году на поддержку молодых семей в Хабаровском крае будет выделено 300 млн рублей в рамках отдельной региональной программы. На эти средства планируется выдать около 100 свидетельств соцвыплат, которые помогут улучшить жилищные условия, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Молодые семьи с детьми смогут получить выплату в размере 35% от расчётной стоимости жилья, без детей — 30%. Средства разрешено использовать на покупку готового жилья у застройщика или строительство. При этом участники программы вправе самостоятельно выбирать как застройщика, так и конкретный объект недвижимости, но только в пределах своего муниципального образования.

Участвовать в программе могут молодые семьи, включая неполные, которые официально признаны нуждающимися в жилье.

В 2025 году благодаря господдержке свои жилищные условия уже улучшили 295 молодых семей: 49 — по краевой программе и 246 — по федеральной.

Ранее президент РФ Владимир Путин одобрил ключевые задачи национальных целей развития до 2030 года и дал соответствующие поручения.