В Хабаровском крае в 2026 году молодым семьям выплатят 300 млн рублей

Молодые семьи с детьми смогут получить выплату в размере 35% от расчётной стоимости жилья, без детей — 30%. Средства разрешено использовать на покупку готового жилья у застройщика или строительство. При этом участники программы вправе самостоятельно выбирать как застройщика, так и конкретный объект недвижимости, но только в пределах своего муниципального образования.