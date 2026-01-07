На омских дорогах появится высокоскоростная мобильная связь

Сразу несколько участков федеральных трасс в Омской области получат мобильную связь стандарта LTE. Высокоскоростное соединение операторы сотовой связи должны обеспечить до конца 2030 года, сообщается в телеграм-канале правительства Омской области. В регионе уже создана межведомственная рабочая группа. Специалисты обследуют федеральные трассы области и установят, где имеется подходящая инфраструктура для установки вышек связи.