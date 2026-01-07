На омских дорогах появится высокоскоростная мобильная связь

Сразу несколько участков федеральных трасс в Омской области получат мобильную связь стандарта LTE. Высокоскоростное соединение операторы сотовой связи должны обеспечить до конца 2030 года, сообщается в телеграм-канале правительства Омской области. В регионе уже создана межведомственная рабочая группа. Специалисты обследуют федеральные трассы области и установят, где имеется подходящая инфраструктура для установки вышек связи.
Планируется, что высокоскоростной связью будут оборудованы участки федеральных дорог в трёх районах области:
Москаленский район, дорога Р-254 Иртыш, длина 10,7 км; Москаленский район, дорога Р-254 Иртыш, длина 7,6 км; Калачинский район, дорога Р-254 Иртыш, длина 9,7 км; Калачинский район, дорога Р-254 Иртыш, длина 11,4 км; Тюкалинский район, дорога Р-402, 496-й километр, длина 1,4 км; Тюкалинский район, дорога Р-402, 512-й километр, длина 6,4 км.
LTE — это стандарт высокоскоростной беспроводной передачи данных для мобильных устройств, который обеспечивает быстрый мобильный интернет.