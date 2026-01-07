Ричмонд
Как изменились цены на продукты в Узбекистане — инфографика

В декабре 2025 года в республике была зафиксирована инфляция в 0,9% (месяцем ранее — 0,7%, в декабре 2024-го — 1%). За первый зимний месяц продовольственные товары подорожали на 1,5%.

Источник: Нацкомстат Узбекистана

В Узбекистане в декабре больше всего подешевела морковь. Также снизились цены на рис, подсолнечное масло и сахар.

Больше всего подорожали помидоры, выросли цены на яблоки, яйца, лук и другие продукты.

Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.