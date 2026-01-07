Альтернативу вкладам назвали в России

Самым надежным вариантом для краткосрочных вложений является накопительный счет. Подобные счета удобны тем, что деньги можно забрать в любой момент, а проценты, хоть и ниже, чем по банковским вкладам, все равно останутся на привлекательном уровне. Это идеальный инструмент для владельцев средств, которые еще не решили, куда вложить капитал.