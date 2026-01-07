Альтернативу вкладам назвали в России

Эксперт в области финансов Руслан Спинка, директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционного консалтингового агентства Fontvielle, поделился с агентством «Прайм» рекомендациями по оптимальным инструментам для инвестиций.
Самым надежным вариантом для краткосрочных вложений является накопительный счет. Подобные счета удобны тем, что деньги можно забрать в любой момент, а проценты, хоть и ниже, чем по банковским вкладам, все равно останутся на привлекательном уровне. Это идеальный инструмент для владельцев средств, которые еще не решили, куда вложить капитал.
Альтернативой накопительному счету могут выступать фонды денежного рынка. Эти инструменты также быстро адаптируются к изменениям денежно-кредитной политики и могут приносить доход выше рыночных ставок. Однако их доходность нефиксированная и может изменяться вслед за изменениями в экономике.
Спинка подчеркнул, что оба инструмента остаются актуальными и при снижении ключевой ставки, но подходят тем, для кого ликвидность важнее доходности.
Тем, кто предпочитает более длительный срок размещения средств, стоит рассмотреть два варианта: классический банковский вклад и покупку облигаций с фиксированным купоном. Оба инструмента предполагают прогнозируемую доходность, и если банковский вклад ограничен коротким сроком (обычно 3, 6 или 12 месяцев), то облигации можно подбирать на периоды от года до 15 лет.