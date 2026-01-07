Минсельхоз объяснил новые ограничения на экспорт говядины из Казахстана

Накануне в Минсельхозе дали прогноз о том, что цены на мясо останутся стабильными и в 2026 году не вырастут. Однако эксперт в сфере сельского хозяйства Толеутай Рахымбеков наоборот прогнозирует, что цены на говядину в Казахстане могут взлететь до 15−20 тыс. тенге за килограмм уже в ближайшие 3−4 года.