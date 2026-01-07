Минсельхоз объяснил новые ограничения на экспорт говядины из Казахстана

С 31 декабря 2025 года в Казахстане действуют квоты на вывоз мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС и третьи страны. Они будут действовать до 30 июня 2026 года, а общий объем экспорта ограничен 20 тысячами тонн.
Кто и сколько мяса сможет экспортировать.
Квоты получают мясоперерабатывающие предприятия, использующие скот со своих откормочных площадок. Размер квоты зависит от мощности площадки:
от 5 тысяч голов — 1 000 тонн; от 10 тысяч голов — 2 000 тонн; от 15 тысяч голов — 3 000 тонн; от 20 тысяч голов — 4 000 тонн; от 50 тысяч голов — 10 000 тонн.
Зачем это нужно.
В министерстве объясняют, что цель ограничений — поддержать тех, кто выращивает и откармливает скот, инвестирует в технологии и создает рабочие места. Ранее некоторые компании и мелкие убойные цеха просто перепродавали животных без откорма, что приводило к спекуляциям и росту цен внутри страны.
«Теперь механизм квот позволит исключить посредников и поддержать производителей полного цикла, а также сделать экспорт прозрачным. Распределением квот и их объемом занимаются государственные органы, которые при необходимости могут корректировать правила в зависимости от ситуации на рынке», — отметили в ведомстве.
Планируется, что эти меры помогут укрепить казахстанское животноводств и сделать качественную говядину доступнее для всех потребителей.
Эпопея с ценами на мясо.
Ранее «Курсив» писал, что говядина подорожала на фоне роста экспорта более чем вдвое. Минторг даже обещал обеспечить прямые поставки дешевой говядины в регионы.
Накануне в Минсельхозе дали прогноз о том, что цены на мясо останутся стабильными и в 2026 году не вырастут. Однако эксперт в сфере сельского хозяйства Толеутай Рахымбеков наоборот прогнозирует, что цены на говядину в Казахстане могут взлететь до 15−20 тыс. тенге за килограмм уже в ближайшие 3−4 года.
Также в Казахстане работает горячая линия для жалоб на слишком высокие цены. Номера можно посмотреть здесь.