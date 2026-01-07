Ричмонд
Четыре миллиарда рублей выделят на детские лагери в Петербурге в 2026 году

Губернатор Северной столицы подписал соответствующее постановление.

Источник: Комсомольская правда

Почти четыре миллиарда рублей выделят на детский отдых в Петербурге в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на подписанное постановление губернатора Александра Беглова. Согласно документу, в городе окажут дополнительную помощь в сфере организации отдыха подростков и детей — проще говоря, некоторым оплатят либо частично, либо полностью стоимость путевок.

— Ежегодно городское правительство отдельно для каждой категории детей и молодежи устанавливает квоты предоставления путевок, а также их стоимость. В 2026 году на эти цели предусмотрели 3,9 миллиарда рублей, — уточнили в пресс-службе администрации Петербурга.

Ранее «КП-Петербург» писала о том, как изменилась жизнь Северной столицы в 2025 году — какие законы были приняты и какие санкции грозят за их невыполнение.

