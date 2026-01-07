Четыре миллиарда рублей выделят на детские лагери в Петербурге в 2026 году

Почти четыре миллиарда рублей выделят на детский отдых в Петербурге в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на подписанное постановление губернатора Александра Беглова. Согласно документу, в городе окажут дополнительную помощь в сфере организации отдыха подростков и детей — проще говоря, некоторым оплатят либо частично, либо полностью стоимость путевок.