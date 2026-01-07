Размер средней зарплаты назвали чиновники в Башкирии

Как сообщила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова, в 2025 году удалось существенно сократить задолженность по заработной плате — почти на 205 млн рублей (с 368 до 163,3 млн). Численность работников, перед которыми остается долг, сократилась более чем на 1300 человек.