Размер средней зарплаты назвали чиновники в Башкирии

По данным правительства Башкирии, средняя заработная плата в республике за январь-сентябрь 2025 года составила 72,2 тысячи рублей. Это на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 75% от среднероссийского показателя.
Самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в Уфимском и Хайбуллинском районе, а также в Уфе — от 91 до 95 тысяч рублей.
Как сообщила министр семьи, труда и соцзащиты Ленара Иванова, в 2025 году удалось существенно сократить задолженность по заработной плате — почти на 205 млн рублей (с 368 до 163,3 млн). Численность работников, перед которыми остается долг, сократилась более чем на 1300 человек.