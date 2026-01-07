Финская таможня решила не возбуждать дело против судна Fitburg

Финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа — гражданина Азербайджана.
«Таможня завершила предварительное расследование возможного нарушения санкций судном Fitburg… Таможня не будет возбуждать уголовное дело по данному вопросу», — говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, в ходе предварительного расследования было установлено, что судно вошло в территориальные воды Финляндии по запросу финских властей, поэтому нельзя считать, что экипаж доставил продукцию в территориальные воды Финляндии, нарушив санкционное законодательство. Таможня также сообщила, что освободит груз при условии, что он будет вывезен из Финляндии.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.