Финская таможня решила не возбуждать дело против судна Fitburg

Как уточняет ведомство, в ходе предварительного расследования было установлено, что судно вошло в территориальные воды Финляндии по запросу финских властей, поэтому нельзя считать, что экипаж доставил продукцию в территориальные воды Финляндии, нарушив санкционное законодательство. Таможня также сообщила, что освободит груз при условии, что он будет вывезен из Финляндии.