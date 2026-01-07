Ричмонд
Инвестиции в ОЭЗ «Алга» в Башкирии выросли до 65 млрд рублей

Особая экономическая зона заняла 3-е место в национальном рейтинге, резиденты создадут более 3200 рабочих мест.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года инвестиционный портфель Особой экономической зоны «Алга» в Башкирии превысил 65 млрд рублей, что на 3 млрд больше результатов 2024 года. После запуска всех производств резиденты создадут свыше 3200 новых рабочих мест. Как сообщил гендиректор Корпорации развития Башкортостана Наиль Габбасов, в IX Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России «Алга» заняла 3-е место, поднявшись на 4 позиции.

В 2025 году статус резидента получила компания «Экопромстрой-Алга». Она построит завод по производству автоклавного газобетона и сухих строительных смесей стоимостью более 2,8 млрд рублей. Сейчас на территории башкирской ОЭЗ работают пять резидентов. Среди них швейная фабрика «Аркада», фабрика спортивной одежды ZASPORT, предприятие «Амкодор-Агидель» (оборудование для послеуборочной обработки зерна), завод «Азимут» (дорожная краска) и «Уфимец» (электрооборудование). В 2026 году планируется запуск производства гофротары с инвестициями 500 млн рублей.

В Минэкономразвития направлена заявка на расширение ОЭЗ на 220 гектаров для увеличения функциональных возможностей зоны.