Мэр Омска Шелест показал кадры с отремонтированной части моста у Телецентра

"На мосту им. 60-летия ВЛКСМ, который капитально ремонтируется по нацпроекту, готовятся к переводу движения транспорта на другую половину. В течение ночи, к 7:00 8 января, будут смонтированы необходимые дорожные знаки, по-новому установлены делининиаторы, заново подключены реверсивные светофоры. Смонтированная система наружного освещения уже функционирует.
Дорожники готовят проезжую часть. Заблаговременно, в теплое время года, уложено новое асфальтобетонное покрытие. Сейчас его дополнительно чистят от снега и наледи, а также обрабатывают противогололедными материалами", — сообщил Шелест в своем телеграм-канале.
Судя по кадрам с моста, на отремонтированной половине действительно видны наледь и снег, но там работает техника.
После переноса движения для проезда также останутся три полосы, средняя из них будет открыта в сторону правого или левого берега по прежнему расписанию.
Градоначальник также напомнил, что утром движение будет открыто только для транспорта. Вход на мост для пешеходов теперь будет закрыт, что связано с масштабными работами по сооружению системы ливневой канализации на левом берегу Иртыша.
Шелест добавил, что ремонт идет по графику: ежедневно на мосту работают около 100 человек, перерыв в новогодние праздники составил всего один день.