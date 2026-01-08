Мэр Омска Шелест показал кадры с отремонтированной части моста у Телецентра

Мэр Омска Сергей Шелест в очередной раз напомнил омским водителям и пешеходам о переменах, грядущих на мосту у Телецентра. С 22 часов в среду, 7 января 2026 года, до утра 8 января мост полностью закрыли для транспорта, чтобы перевести движение транспорта на другую половину, где уже проведен капитальный ремонт.