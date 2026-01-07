В США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

США уже начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке, заявили в американском Минэнерго.
В сообщении ведомства говорится, что американское правительство приступило к реализации венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и союзников. Подчеркивается, что для оказания финансовой поддержки продаж привлечены мировые поставщики сырьевых товаров и ключевые банки.
Отмечается также, что полученные от продажи нефти средства будут зачисляться на счета в банках, контролируемые США. Затем деньги будут распределяться в интересах народов США и Венесуэлы по усмотрению Вашингтона. Ожидается, что ежедневно будут продаваться 30−50 млн баррелей.
Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что США намерены самостоятельно продавать венесуэльскую нефть. Он также называл недостаточными темпы пополнения запаса нефти США.