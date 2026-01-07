Ричмонд
В США заявили, что уже начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

США заявили, что уже продают венесуэльскую нефть на мировом рынке. Вашингтон намерен распределять полученные средства по своему усмотрению.

Источник: Аргументы и факты

США уже начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке, заявили в американском Минэнерго.

В сообщении ведомства говорится, что американское правительство приступило к реализации венесуэльской нефти на мировом рынке в интересах США, Венесуэлы и союзников. Подчеркивается, что для оказания финансовой поддержки продаж привлечены мировые поставщики сырьевых товаров и ключевые банки.

Отмечается также, что полученные от продажи нефти средства будут зачисляться на счета в банках, контролируемые США. Затем деньги будут распределяться в интересах народов США и Венесуэлы по усмотрению Вашингтона. Ожидается, что ежедневно будут продаваться 30−50 млн баррелей.

Ранее министр энергетики США Крис Райт заявлял, что США намерены самостоятельно продавать венесуэльскую нефть. Он также называл недостаточными темпы пополнения запаса нефти США.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше