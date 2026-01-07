На Западе заявили об уязвимости энергетики Германии

«Третья по величине экономика в мире импортирует целых 70 процентов потребляемой энергии. Берлин попросту не в том положении, чтобы выторговывать себе низкие цены. Немецкие потребители платят за электроэнергию по одному из высочайших тарифов в мире», — подчеркивается в статье.