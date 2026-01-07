Нефть дешевеет из-за действий США

Добыча нефти В США сократилась.
Мировые цены на нефть снижаются вечером 7 января на фоне свежей статистики по запасам сырья в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18:43 по московскому времени, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на бирже снижались на 0,79%, до 60,22 доллара за баррель, февральские фьючерсы на WTI — на 1,33%, до 56,37 доллара за баррель. Инвесторы отрабатывают недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов на американском рынке.
Коммерческие запасы сырой нефти в США (без учета стратегического резерва) неожиданно сократились. В это же время объемы бензина и дистиллятов, напротив, выросли существенно сильнее ожиданий аналитиков.
В документе также указывается, что добыча нефти в США за тот же период уменьшилась на 16 тысяч баррелей в сутки и составила 13,811 миллиона баррелей в день. Участники рынка оценивают разнонаправленную динамику: сокращение запасов сырой нефти может поддерживать котировки, однако резкий прирост бензина и дистиллятов сигнализирует о более слабом спросе на нефтепродукты и способен оказывать давление на цены. Дополнительным фактором остаются ожидания по темпам экономического роста в США и предстоящие решения крупнейших экспортеров нефти по параметрам добычи.