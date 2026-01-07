Нефть дешевеет из-за действий США

В документе также указывается, что добыча нефти в США за тот же период уменьшилась на 16 тысяч баррелей в сутки и составила 13,811 миллиона баррелей в день. Участники рынка оценивают разнонаправленную динамику: сокращение запасов сырой нефти может поддерживать котировки, однако резкий прирост бензина и дистиллятов сигнализирует о более слабом спросе на нефтепродукты и способен оказывать давление на цены. Дополнительным фактором остаются ожидания по темпам экономического роста в США и предстоящие решения крупнейших экспортеров нефти по параметрам добычи.