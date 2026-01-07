Министр энергетики Крис Райт: США не крадут венесуэльскую нефть, а контролируют её сбыт

В то же время, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто обвинил США в атаке на гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав эти действия военной агрессией. В ответ на это в Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил удары и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которые были доставлены в следственный изолятор в Бруклине. Мадуро и его жена предстали перед судом по обвинениям в наркоторговле, однако не признали свою вину.