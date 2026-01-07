Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр энергетики Крис Райт: США не крадут венесуэльскую нефть, а контролируют её сбыт

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединённые Штаты не занимаются кражей венесуэльской нефти, а лишь контролируют её сбыт и денежные потоки.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединённые Штаты не занимаются кражей венесуэльской нефти, а лишь контролируют её сбыт и денежные потоки.

По словам Райта, цель контроля заключается в том, чтобы средства от продажи энергоносителей использовались для улучшения условий жизни венесуэльского народа и снижения рисков для американцев. Он также сообщил, что 3 января, в день проведения американской операции в Венесуэле, он общался с руководителями трёх крупных нефтяных компаний о перспективах их работы в стране. Об этом пишет ТАСС.

Райт отметил, что нефтяные компании пока не готовы инвестировать значительные средства в Венесуэлу, подчеркнув, что без изменения условий они не собираются вкладывать миллиарды долларов в новую инфраструктуру. Тем не менее, компании хотят участвовать как продуктивные советники в этом процессе.

В то же время, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто обвинил США в атаке на гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав эти действия военной агрессией. В ответ на это в Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил удары и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которые были доставлены в следственный изолятор в Бруклине. Мадуро и его жена предстали перед судом по обвинениям в наркоторговле, однако не признали свою вину.

Трамп также заявил о намерении Соединённых Штатов взять временное управление Венесуэлой на себя и выразил уверенность в том, что Вашингтон добьётся компенсации от Каракаса для американских нефтяных компаний, которые выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше