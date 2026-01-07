Министр энергетики Крис Райт: США не крадут венесуэльскую нефть, а контролируют её сбыт

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Соединённые Штаты не занимаются кражей венесуэльской нефти, а лишь контролируют её сбыт и денежные потоки.
По словам Райта, цель контроля заключается в том, чтобы средства от продажи энергоносителей использовались для улучшения условий жизни венесуэльского народа и снижения рисков для американцев. Он также сообщил, что 3 января, в день проведения американской операции в Венесуэле, он общался с руководителями трёх крупных нефтяных компаний о перспективах их работы в стране. Об этом пишет ТАСС.
Райт отметил, что нефтяные компании пока не готовы инвестировать значительные средства в Венесуэлу, подчеркнув, что без изменения условий они не собираются вкладывать миллиарды долларов в новую инфраструктуру. Тем не менее, компании хотят участвовать как продуктивные советники в этом процессе.
В то же время, 3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто обвинил США в атаке на гражданские и военные объекты в Каракасе, назвав эти действия военной агрессией. В ответ на это в Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Позже президент США Дональд Трамп подтвердил удары и сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги, которые были доставлены в следственный изолятор в Бруклине. Мадуро и его жена предстали перед судом по обвинениям в наркоторговле, однако не признали свою вину.
Трамп также заявил о намерении Соединённых Штатов взять временное управление Венесуэлой на себя и выразил уверенность в том, что Вашингтон добьётся компенсации от Каракаса для американских нефтяных компаний, которые выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.