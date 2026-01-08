Ричмонд
Нацбанк увеличил курс евро и курс доллара на 8 января после Рождества

Нацбанк Беларуси поднял курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 8 января, четверг.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке изменили валютные курсы на 8 января, четверг. Так, после Рождества Христова стали выше курс доллара, курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На четверг, 8 января, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9532 белорусского рубля, 1 евро — 3,4599 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6735 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 6 января, и среду, 7 января, курс евро, курс доллара и курс российского рубля стали выше в четверг, 8 января. Заметнее при этом вырос курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0088 белрубля, курс евро увеличился на 0,0200 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0010 белрубля.

Еще белорусский банк будет возвращать 1500 клиентам деньги из-за необоснованных начислений по кредитам.