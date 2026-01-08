Трамп назвал сумму военного бюджета США на 2027 год

Ранее в этот день Трамп сообщил, что США недостаточно быстро производят вооружение для своей армии, а обслуживание техники также осуществляется в опозданием. Он указал на необходимость создания новых и современных производственных предприятий, которые будут как поставлять и обслуживать военную технику, так и заниматься проектами новых будущих разработок.