Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал сумму военного бюджета США на 2027 год

В 2027 году военный бюджет США должен будет составить $1,5 трлн. Об этом 7 января сообщил американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

«После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я пришел к выводу, что во благо нашей страны, особенно в эти крайне неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн», — говорится в заявлении.

Трамп отметил, что такой бюджет позволит США создать «военную систему мечты» и обеспечить собственную безопасность и защиту независимо от противника.

Ранее в этот день Трамп сообщил, что США недостаточно быстро производят вооружение для своей армии, а обслуживание техники также осуществляется в опозданием. Он указал на необходимость создания новых и современных производственных предприятий, которые будут как поставлять и обслуживать военную технику, так и заниматься проектами новых будущих разработок.

Также 6 января Трамп пообещал ускорить темпы производства американского вооружения, в том числе для союзников, и ужесточить требования к компаниям оборонного комплекса.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше