Трамп назвал сумму военного бюджета США на 2027 год

«После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я пришел к выводу, что во благо нашей страны, особенно в эти крайне неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн», — говорится в заявлении.
Трамп отметил, что такой бюджет позволит США создать «военную систему мечты» и обеспечить собственную безопасность и защиту независимо от противника.
Ранее в этот день Трамп сообщил, что США недостаточно быстро производят вооружение для своей армии, а обслуживание техники также осуществляется в опозданием. Он указал на необходимость создания новых и современных производственных предприятий, которые будут как поставлять и обслуживать военную технику, так и заниматься проектами новых будущих разработок.
Также 6 января Трамп пообещал ускорить темпы производства американского вооружения, в том числе для союзников, и ужесточить требования к компаниям оборонного комплекса.