Автомобилистам напомнили о штрафах за тонировку в 2026 году

Хотя нововведения не повлияют на большинство российских водителей, они могут затронуть автомобилистов, временно пребывающих в стране или часто пересекающих границу. Правила, утверждённые Таможенным союзом, теперь применяются ко всем транспортным средствам на территории России. Требования к светопропускной способности передних стекол сохраняются на уровне не менее 70% для обычных автомобилей и не менее 60% для бронированных моделей.
Размер штрафов также не изменяется: за первое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а за повторное нарушение штраф возрастает до 2000−4000 рублей без предоставления скидки за своевременную оплату.
Кроме того, Ладушкин подчеркнул, что сетчатые экраны и шторки также являются нарушением, но доказать их наличие сложнее, так как водитель может легко удалить их до приезда инспектора с измерительным прибором. В случае составления протокола без замеров его можно оспорить в ГИБДД или прокуратуре, поскольку шторки не являются изменением конструкции автомобиля.
Также водителей в России ждёт удвоение штрафов за перевозку детей без надлежащих удерживающих устройств, таких как автокресла. Размер взыскания для обычных водителей составит от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере такси (самозанятых), штрафы значительно возрастут: от 25 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и фиксированные 50 тысяч рублей для таксистов-самозанятых. Юридические лица столкнутся со штрафами от 100 до 200 тысяч рублей.
