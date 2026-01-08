У кого из новосибирских пенсионеров увеличится пенсия на 35%

На практике это означает, что, к примеру, пенсионер, получавший в декабре 2025 года 40 000 рублей, в январе 2026-го может рассчитывать уже на сумму около 54 000 рублей. Таким образом, его выплата увеличится сразу на 35% по сравнению с декабрём, пишет «Атас.инфо» со ссылкой на кандидата экономических наук Игоря Балынина. Эксперт также рекомендовал пожилым людям уточнять детали и сроки поступлений пенсий через официальные каналы.