У кого из новосибирских пенсионеров увеличится пенсия на 35%

Им, помимо общей индексации, положены удвоенная фиксированная выплата в размере 9 580 рублей и надбавка за уход в 1 414 рублей. В сумме это составляет 10 994 рубля ежемесячно.
На практике это означает, что, к примеру, пенсионер, получавший в декабре 2025 года 40 000 рублей, в январе 2026-го может рассчитывать уже на сумму около 54 000 рублей. Таким образом, его выплата увеличится сразу на 35% по сравнению с декабрём, пишет «Атас.инфо» со ссылкой на кандидата экономических наук Игоря Балынина. Эксперт также рекомендовал пожилым людям уточнять детали и сроки поступлений пенсий через официальные каналы.
При этом некоторые пенсионеры уже получили январские выплаты авансом в декабре.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что более 700 тысяч новосибирских пенсионеров получили прибавку с 1 января.