До 1 марта 2026 года казахстанцы могут выбрать налоговый режим

АСТАНА, 8 янв — Sputnik. Если раньше в Казахстане действовало семь специальных налоговых режимов (СНР), то с 1 января 2026 года их осталось всего три:
СНР для самозанятых,
СНР на основе упрощенной декларации,
СНР для крестьянских и фермерских хозяйств.
К слову, режим не выбирают просто так. Каждый предприниматель обязан уведомить налоговые органы о своем выборе до 1 марта 2026 года.
Кто этого не сделает — автоматически окажется на общеустановленном режиме (ОУР) задним числом, то есть с 1 января. Сменить режим можно будет только в начале следующего года.
Самозанятые: без ИП, без работников и почти без налогов
Новый СНР для самозанятых — это режим для физических лиц, которые работают сами на себя:
без статуса ИП,
без наемных работников.
Кроме того, работать можно только по разрешенным видам деятельности. Всего их сейчас около 40, все они указаны в перечне, утвержденном правительством Казахстана.
Например, это таксисты, курьеры, мастера маникюра, парикмахеры и другие профессии. Полный список смотрите здесь.
Казахстанцы, сдающие квартиры в аренду, также подпадают под категорию самозанятых.
Отчисления у самозанятых предельно простые
индивидуальный подоходный налог — 0%,
социальные платежи (пенсия, соцотчисления и ОСМС) составляют 4% от дохода,
ести учет и сдавать отчетность не нужно, все делается через приложение E-Salyq Business.
Доход ограничен — до 300 МРП (1,3 млн тенге или $2,5 тысячи) в месяц.
Что делать с ИП
Если вы индивидуальный предприниматель и хотите стать самозанятым — ИП нужно закрыть. Причем сделать это нужно с 1 января по 28 февраля 2026 года.
Если до 2026 года вы работали как ИП на патенте или через приложение, то теперь вам необходимо будет подать заявление о переходе на упрощенную декларацию до 1 марта 2026 года. Иначе вас автоматически снимут с учета как ИП. Это произойдет задним числом, то есть с 1 января 2026 года.
Упрощенная декларация
СНР на основе упрощенной декларации — это основной спецрежим для малого бизнеса в 2026 году. На него могут перейти:
ИП и ТОО, которые раньше работали на упрощенке или розничном налоге,
предприниматели с ОУР, если они соответствуют условиям.
При предельном доходе 600 000 МРП (2,5 млрд тенге или $5 млн) в год ставка индивидуального подоходного налога (ИПН) составит 4%, с правом снижения до 2% либо повышения ставки до 6% местными налоговыми органами. При этом ИП и ТОО не могут одновременно применять СНР.
Если до 1 марта 2026 года не подать уведомление о выборе режима, бизнес автоматически переводится на общеустановленный режим минимум на один год.
Алкоголь, табак и нефть
Упрощенный налоговый режим нельзя будет применять по 44 видам деятельности. Подпадающие в эту категорию компании и ИП обязаны перейти на общеустановленный режим.
Постановление правительства Казахстана от 14 ноября 2025 № 970, установило запрет для таких видов деятельности, как:
алкоголь, табак, топливо, нефтепродукты,
банки, ломбарды, страховые, лизинг, биржи,
консалтинг, бухгалтерия, аудит, юристы,
строительство (дома, дороги, мосты, ТРЦ),
недропользование, добыча полезных ископаемых,
энергетика, майнинг, охранная деятельность,
торговые рынки и субаренда торговых объектов.
Общеустановленный режим
Это базовый налоговый режим. Онподходит практически для любой деятельности, но считается самым сложным. Поскольку здесь ведется полноценный бухгалтерский и налоговый учет, а также требуется сдавать несколько видов отчетности. Плюс ко всему, налоговая нагрузка выше, чем на других режимах.
Вы автоматически переходите на ОУР, если:
превысили лимит дохода по СНР,
занимаетесь деятельностью, запрещенной для спецрежимов,
не подали уведомление вовремя,
добровольно решили перейти, например, ради работы с крупными контрагентами.
Налоги на ОУР
Для ИП:
ИПН 10% — если доход до 230 000 МРП (994,7 млн тенге или $1,9 млн),
ИПН 15% — при превышениилимита.
Для ТОО:
КПН — 20%,
для отдельных сфер действуют иные ставки.
Плюс НДС, если оборот превышает 10 000 МРП (43,2 млн тенге или $84,5 тысячи).