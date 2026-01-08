Сколько денег может принести искусственный интеллект в экономику Казахстана, рассказали эксперты

В новогоднем послании президент Казахстана объявил, что 2026 год станет Годом цифровизации и искусственного интеллекта (ИИ). Он подчеркнул роль передовых технологий в усилении потенциала страны во всех сферах. Эксперты IBA Group, международного холдинга в сфере информационных технологий, рассказали о том, как ИИ может стать драйвером роста экономики Казахстана.
По оценкам IBA Group, к 2030 году Казахстан может получить до 40 млрд долларов США от использования ИИ. Массовое внедрение ИИ ожидается привнести рост ВВП на 2−3% в год. После 2030 года цифровая экономика Казахстана должна ускориться вместе с мировым трендом на использование ИИ, и страна имеет все шансы стать региональным лидером в этой области.
Эксперты отмечают, что Казахстан следует глобальному тренду и вовремя сделал выбор в пользу технологического лидерства. Использование ИИ принесет мировой экономике от 10 до 20 трлн долларов к 2030 году, и те страны, которые раньше примут эту технологию, смогут добиться больших успехов. Казахстан обеспечивает благоприятный инвестклимат: подписан закон «Об искусственном интеллекте», разработан Цифровой кодекс и создано Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.
Влияние ИИ в экономике проявляется в различных формах: реализация инвестпроектов, связанных с ИИ, криптовалютами, дата-центрами, блокчейном и цифровизацией. Внедрение ИИ начинается с базовых процессов, таких как общение с клиентами, автоматизация операций и анализ Big Data. Затем ИИ используется для системного управления более значимыми бизнес-процессами. В госсекторе ИИ внедряется для снижения затрат и повышения эффективности, и вслед за ним подтянутся и предприятия с долей государства.
По прогнозам IBA Group, к 2028 году 80% крупных и средних компаний в Казахстане освоят ИИ. Многие уже готовят или тестируют пилотные проекты для оценки эффективности решений и планирования масштабирования. Первыми на ИИ перейдут IT-отрасль, телекоммуникации и финансовый сектор, а внедрение ИИ-ассистентов уже производится в энергетике, банковском деле, логистике и госсекторе. Казахстанские банки используют ИИ для принятия решений по выдаче кредитов, ответов на запросы пользователей и защиты от аферистов.
Компании видят в ИИ возможности для роста производительности труда, минимизации ошибок и сокращения издержек. Однако процесс внедрения ИИ может занимать разное время в зависимости от сложности бизнес-процесса и зрелости компании. Первые результаты могут быть получены за 1−2 месяца, но внедрение сложных процессов может занять несколько лет. Сложнее внедрение ИИ в традиционных отраслях экономики, таких как крупные заводы и горнодобывающие предприятия, из-за специфики производства и состояния информационных систем.
Активное внедрение ИИ в Казахстане может обеспечить стране лидерство в этой сфере и значительный потенциал для роста экономики.