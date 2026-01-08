Сколько денег может принести искусственный интеллект в экономику Казахстана, рассказали эксперты

По прогнозам IBA Group, к 2028 году 80% крупных и средних компаний в Казахстане освоят ИИ. Многие уже готовят или тестируют пилотные проекты для оценки эффективности решений и планирования масштабирования. Первыми на ИИ перейдут IT-отрасль, телекоммуникации и финансовый сектор, а внедрение ИИ-ассистентов уже производится в энергетике, банковском деле, логистике и госсекторе. Казахстанские банки используют ИИ для принятия решений по выдаче кредитов, ответов на запросы пользователей и защиты от аферистов.