Минфин ожидает в 2026 году рекордных поступлений в бюджет от налогов

Минфин России в 2026 году ожидает рекордные поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам — 567,62 млрд рублей. Это почти в два раза больше чем совокупный НДФЛ по этому виду дохода по предварительной оценке ведомства в 2025 и 2027 годах — 304,56 и 305,43 млрд рублей соответственно. Об этом сообщают аналитики, со ссылкой на предварительный расчет Минфина РФ.