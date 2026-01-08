Минфин ожидает в 2026 году рекордных поступлений в бюджет от налогов

Минфин ожидает в 2026 году больших налоговых поступлений.
Минфин России в 2026 году ожидает рекордные поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам — 567,62 млрд рублей. Это почти в два раза больше чем совокупный НДФЛ по этому виду дохода по предварительной оценке ведомства в 2025 и 2027 годах — 304,56 и 305,43 млрд рублей соответственно. Об этом сообщают аналитики, со ссылкой на предварительный расчет Минфина РФ.
«Минфин ожидает в 2026 году рекордные поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам — 567,62 млрд рублей», — передает РБК, ссылаясь на данные министерства финансов. Высокие поступления с налогов связаны с увеличением доходов населения по банковским вкладам и продолжающимся расширением рынка сбережений.
По оценке руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, в 2025 году россияне не только нарастили объемы вкладов, но и качественно изменили подход к управлению личными финансами. По его словам, на этом фоне налоги с процентных доходов также заметно вырастут.
Исходя из оценок Минфина, российские вкладчики в 2025 году заработали на депозитах сверх необлагаемой пороговой суммы 3,78−4,37 трлн рублей. Всего, по данным «Российской газеты», процентные доходы по вкладам в 2025 году приблизились к 10 трлн рублей.
По последним сведениям Центробанка РФ, к 1 декабря 2025 года средства физических лиц в банках с учетом начисленных процентов достигли 63,4 трлн рублей против 53,9 трлн годом ранее, а по итогам года могут превысить 65 трлн. Таким образом, доход вкладчиков за 2025 год оказался примерно в полтора раза выше, чем за аналогичный период 2024 года.
Ранее власти уже усилили налоговую нагрузку на финансовый сектор: с 2024 года граждане платят НДФЛ с процентов по вкладам сверх необлагаемого порога. На этом фоне депутаты от КПРФ предложили ввести повышенный 20‑процентный налог на сверхприбыль банков за период 2021—2024 годов.