Топливо, ноутбуки и щебень: какие новые заводы открылись в Свердловской области

На открытие заводов тратятся миллиарды рублей.
В 2025 году в Свердловской области ввели в эксплуатацию первую очередь щебеночного завода, предприятие по выпуску тротуарной плитки вышло на режим полной загрузки, а в технопарке «Космос» планируется организация производства ноутбуков и планшетов. URA.RU подготовило обзор новых, действующих и модернизированных производственных площадок региона.
Сушильное отделение на заводе «Хромпик» в Первоуральске.
В мае в Первоуральске состоялось открытие нового сушильного отделения, предназначенного для производства монохромата натрия (используется в химической промышленности) на предприятии «Хромпик». В церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, а также председатель совета директоров группы компаний «Полипласт» Александр Шамсутдинов. Модернизация производственного комплекса в Первоуральске началась в конце 2023 года и продолжается по плану.
Щебеночный завод «Восход» в Асбесте.
В завод вложили 4 миллиарда рублей.
В конце августа состоялось открытие первой очереди щебеночного завода «Восход». Это только начало становления одного из самых крупных производств щебня в России. На полной мощности завод способен выдавать более 3,2 миллиона тонн щебня, бутового камня и песка каждый год. К 2027 году завод начнет работать в полном объеме, решая одну из важных федеральных проблем — рост потребности в щебне в стране.
Завод газобетонных блоков «Теплит» под Сысертью.
В кластере безотходного экопроизводства «Атомстройкомплекса» в октябре заработает завод по выпуску газобетонных блоков «Теплит». Объем выпуска поднимется до 1,2 миллиона кубометров твинблоков в год, учитывая еще два предприятия, расположенных в Березовском и Рефтинском.
Газобетонные блоки будут поставлять на Средний Урал, а также в Пермский край, Башкирию и Удмуртию. В будущем завод планирует выйти на международные рынки Казахстана и Татарстана.
Экологичное топливо «Эколес» в Баранчинский.
На Урале начало работу предприятие по производству экологически чистого топлива из отходов деревообрабатывающей промышленности. Новое производство занимается переработкой опилок, щепы, горбыля и дров в древесно-угольные брикеты. Внедрение данной технологии обеспечит наибольшую эффективность при утилизации отходов, которые ранее не находили применения и хранились на протяжении нескольких лет.
Кроме того, использование новых методов переработки способствует решению проблемы скопления отходов и снижает риск возникновения пожаров. По словам исполняющего обязанности министра экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, топливные брикеты превосходят по эффективности традиционный древесный уголь, так как их энергетическая ценность выше, а транспортировка удобнее.
Тротуарная плитка «Поревит» в Екатеринбурге.
Завод открылся спустя пол года после окончания строительства.
В этом году в Екатеринбурге на полную мощность стал работать завод по производству тротуарной плитки. В штате завода задействованы 80 специалистов. Ежедневно на предприятии работают семь человек — они с помощью оборудования осуществляют полный цикл производства.
Планируемый годовой объем производства составляет до 900 тысяч квадратных метров плитки. Строительство завода прекратили еще прошлой осенью, однако свою работу он начал только весной 2025 года.
Завод по производству ноутбуков.
Компания «ПО LIGA» из Свердловской области в технопарке «Космос» запустит производство ноутбуков, планшетов, моноблоков и интерактивных сенсорных киосков. По словам генерального директора LIGA group, Алексея Лежнина на заводе планируют выпускать около 150−180 единиц техники ежегодно.
Какие предприятия еще откроются в Свердловской области.
В скором времени свои двери должен открыть первый в России завод по производству мелющих стальных шаров, расположенный в Алапаевске. Предприятие «НейваСталь» получит статус особой экономической зоны. После запуска завод станет крупнейшим в стране производителем стальных шаров для измельчения руды.
Компоненты для тормозной системы будут делать в Верхней Салде.
Около 500 рабочих мест в Верхней Салде создадут на заводе по производству тормозных дисков и суппортов (основной компонент тормозной системы). Предприятие запускает компания «РП1», входящая в группу компаний бренда Rossko — он является одним из крупнейших дистрибьюторов автозапчастей в России.
Лабораторный комплекс для изучения геологических проб откроют в Краснотурьинске. Двухэтажное здание займет 3500 «квадратов», в итоге благодаря реализации проекта будет создано около 150 рабочих мест. Инвестиции в комплекс составили более одного млрд рублей.