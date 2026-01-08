Топливо, ноутбуки и щебень: какие новые заводы открылись в Свердловской области

В конце августа состоялось открытие первой очереди щебеночного завода «Восход». Это только начало становления одного из самых крупных производств щебня в России. На полной мощности завод способен выдавать более 3,2 миллиона тонн щебня, бутового камня и песка каждый год. К 2027 году завод начнет работать в полном объеме, решая одну из важных федеральных проблем — рост потребности в щебне в стране.