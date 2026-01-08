WSJ: США разрабатывают план по контролю над нефтью Венесуэлы на годы вперёд

Американские власти разрабатывают план по установлению контроля над венесуэльским нефтяным сектором на годы вперед для снижения цен на это сырьё, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на собственные источники.
«Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед… “— говорится в публикации.
Глава Белого дома вместе со своими помощниками считает, что такие шаги позволят уменьшить стоимость нефти до 50 долларов за баррель, что соответствует стремлениям Вашингтона. По данным собеседников газеты, в плане прописано установление некоторого контроля над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
В число целей, которых хотят добиться в Вашингтоне, входит приобретение и продажа основной части сырья, добываемого указанной организацией.
«В случае успеха этот план фактически сможет дать США контроль над большей частью нефтяных запасов в Западном полушарии», — поясняется в тексте статьи.
Напомним, 7 января в американском министерстве энергетики проинформировали, что Соединённые Штаты якобы начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке. В ведомстве отметили, что полученные от продажи сырья средства будут зачисляться на счета в банках, которые находятся под контролем США.
Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон «разрешит» Венесуэле продавать нефть, пока это отвечает национальным интересам Соединённых Штатов.