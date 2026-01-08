В Приморье планируют заменить 50 мостов в 2026 году

Также в этом году начали приводить в порядок 12 километров дорог к перспективному курорту «5 морей и озеро Байкал» в бухте Алеут и отремонтировали 4 километра подъезда к погранпереходу «Краскино». В 2026 году здесь планируется реконструкция ещё 13 километров.