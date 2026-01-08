В Приморье планируют заменить 50 мостов в 2026 году

Правительство Приморского края подвело итоги дорожного ремонта и представило планы на 2026 год. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ключевыми направлениями станут трассы на юге края, подъезды к будущему курорту и замена не менее 50 мостов, в том числе на быстровозводимые конструкции.
Одним из главных объектов 2025 года стало Хасанское направление, где отремонтировали 40 километров трассы Раздольное — Хасан и пять мостов. Работы завершены у населённых пунктов Виневитино и Занадворовка, активно ведутся у Славянки, Гвоздево, Краскино и Безверхово.
Также в этом году начали приводить в порядок 12 километров дорог к перспективному курорту «5 морей и озеро Байкал» в бухте Алеут и отремонтировали 4 километра подъезда к погранпереходу «Краскино». В 2026 году здесь планируется реконструкция ещё 13 километров.
Планы на следующий год включают ремонт 15 километров дорог в Михайловском округе и 20 километров в Лазовском округе. Особое внимание уделят замене аварийных мостов: в 2025 году установили 8 быстровозводимых металлоконструкций, а в 2026 году планируют обновить не менее 50 подобных объектов.