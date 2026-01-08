Автоэксперт Мосеев: ситуация с ценами на машины не улучшится в ближайшие 2 года

По его словам, для малолитражных автомобилей предельный пробег, после которого стоит задуматься о смене машины, составляет не менее 100 тыс. км, но состояние во многом зависит от условий эксплуатации и обслуживания. Кроме того, целесообразнее продолжать эксплуатировать менее возрастную машину со значительным пробегом, чем старую с меньшим, потому что автомобили стареют не только по пробегу.