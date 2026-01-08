ЦИАН: аренда квартиры будет вдвое дешевле покупки новостройки в 2026 году

«Снимать квартиру в среднем будет менее затратным вариантом, чем приобретение жилья в кредит. Конечно, если у покупателя есть вырученные от продажи, скажем, старой квартиры деньги, выбор в пользу покупки однозначно выгоден. Но ипотечные ставки, скорее всего, не опустятся ниже 15% годовых, во всяком случае в первом полугодии. Тогда и ~ежемесячный платеж по ипотеке на квартиру стоимостью около 10 млн рублей при первом взносе в 20% все так же будет превышать 100 тыс. рублей в месяц~, что примерно в два — три раза больше, чем за аренду аналогичной квартиры», — сказал Гутнов.