Тренд на квадраты: почему жители ХМАО скупают большие квартиры

Югорчане стали чаще покупать большие квартиры.
Жители Югры в прошлом году стали чаще покупать просторные квартиры. В 2026-м тренд на «большие метры» может лишь усилиться из-за новых правил семейной ипотеки. Как это повлияет на рынок новостроек, вырастут ли цены и почему вторичка остается полем для торга — в материале URA.RU.
Рынок больших квартир.
«Возможно, доля больших квартир, двухкомнатных и трехкомнатных вырастет в общем количестве продаж. Всегда хорошо покупаются студии и однокомнатные, но если появится дифференцированная ставка, то, думаю, в будущих застройках акцент будут делать именно на квартирах для семей. То есть, все таки семейная ипотека станет более целевой программой», — прогнозирует эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.
Серьезную долю квартир в новостройках покупают по семейной ипотеке.
Изменения в семейной ипотеке должны случиться 1 февраля. Среди ключевых возможных перемен — одна семья сможет оформить лишь один льготный кредит, а супруги должны становится созаемщиками. Но также обсуждается вариант с дифференцированной ставкой. Чем больше детей, тем дешевле ипотека. Например, если в семье три ребенка, то она может опускаться до 4%.
Купить квартиру по льготной программе можно только в новостройке. Поэтому риелторы считают, что если кредиты станут доступнее для многодетных, то и большие квартиры будут популярнее. А семейная ипотека уже сейчас один из главных драйверов продаж на первичном рынке.
«В этом году мы продали около 2500 квартир. Из них 599 выкупили бюджеты и 1900 ушло с рынка. Так вот, с рынка 94% ушло по семейной ипотеке, где ставка 6%», — рассказал агентству соучредитель строительной компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук.
Тренд на большие квартиры набирает обороты уже сейчас. Если в 2024-м на первичном рынке региона основная доля спроса приходилась на однушки и студии, то, по данным «Этажей», в 2025-м на первом месте оказались двухкомнатные квартиры — 49,4%.
«Перераспределение спроса обусловлено той ситуацией, которая наблюдается на рынке ипотечного кредитования. Семейная ипотека все больше ограничивается, а массовая ипотека с господдержкой прекратила свое действие в середине прошлого года, в итоге на первичном рынке спрос сместился от однокомнатных квартир в более большие форматы», — считает ведущий аналитик компании Александр Иванов.
Цены на жилье продолжают расти.
Тихий рост цен.
На фоне падения ключевой ставки (в декабре она снизилась до 16%) спрос на рынке недвижимости продолжает расти. К концу 2025-го интерес к новостройкам в Югре увеличился на 30%, по сравнению с прошлым годом, считают аналитики «Авито Недвижимости». Только в Нижневартовске спрос вырос на 29%, а в Сургуте — на 22%.
«В целом по региону динамика указывает на сохранение устойчивого интереса к первичному жилью, несмотря на изменение условий ипотечного кредитования. Что говорит об адаптации рынка к новым условиям», — комментирует агентству управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергей Еремкин.
Средняя стоимость жилья в ХМАО — 8,6 миллионов рублей. В Сургуте — 9 миллионов. В Нижневартовске — 6,5 миллионов. В Ханты-Мансийске — 10,1 миллиона.
Но вместе с этим растет и цена. Хотя резких скачков стоимости в начале года в Югре не ждут, постепенное повышение должно произойти. Особенно это заметно, если перед Новым годом застройщики предлагали скидки.
"Застройщики сами по себе действуют очень хитро — у них нет резких скачков, они поднимают цены обычно на 2−3% за раз. В течение года это дает большой прирост. Рост тихий и уверенный, но сразу он не ощущается, — прогнозирует Кравцов.
На первичном рынке ХМАО, по статистике «Этажей», средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась всего на 3,6% до 135,2 тысячи рублей. Но если смотреть по крупным городам, цифры больше. Самый заметный рост в Сургуте — на 8,7% и Ханты-Мансийске — на 8,3%.
Базовые ставки на вторичном рынке ограничивают спрос.
Скидки на вторичке.
Рынок вторичной недвижимости связан с первичкой — если жилье в новостройках будет дорожать, то и старые квартиры могут продаваться дороже. Но сейчас вторичка остается под давлением дорогой рыночной ипотеки. Это ограничивает спрос, а владельцам, которым нужно срочно продать жилье, приходится скидывать цены. Поэтому вторичный рынок в начале года может стать полем выгодных сделок для покупателей. Охотнее делают скидки хозяева, которые дольше владеют жильем.
«Раньше думали, что все возобновится и квартиры будут продаваться условно по 8−10 миллионов. Но рынок падает и собственники лояльно к этому относятся. Когда 3−4 месяца квартира или дом вообще без просмотров и есть личная потребность у клиента, то они начинают осознанно идти на снижение», — отмечает эксперт по недвижимости из Нижневартовска Светлана Глушенкова.
В конце 2025 года интерес югорчан на вторичном рынке вырос лишь на 10%, подсчитали аналитики «Авито Недвижимости». По крупным городам больше всего — в Ханты-Мансийске — сразу на 32%. В Сургуте — на 13% и на 6% в Нижневартовске.
На фоне этого именно в последнем среди крупных городов самые выгодные цены на вторичку. В среднем квартира в Нижневартовске стоит около 4,6 миллионов. За год ценник даже немного упал — примерно на 3%. Нефтеюганцы продают жилье дороже — средний прайс на уровне 5,6 миллионов. Сургут занимает вторую позицию с 6,9 миллионами, а Ханты-Мансийск — около 7,2 миллионов рублей.
«Ситуация с ценовой политикой продавцов сейчас неоднозначная. Одни не видят альтернатив для улучшения своих жилищных условий при нынешних ставках по рыночной ипотеке и поэтому не спешат с продажей и часто ставят цену выше рынка. Другая часть наоборот хотят продать срочно, например, для того, чтобы успеть оформить семейную ипотеку по старым правилам. Поэтому активно торгуются и снижают цену. Единого ценового тренда на рынке нет», — резюмирует Иванов.
Югорский рынок недвижимости переживает не бурю, а скорее затяжное переформатирование. Покупатель взрослеет, семьи считают метры наперед. Хотя новостройки, по прогнозам, главный бенефициар ипотечного рынка, а вторичка — поле для торга и редких, но выгодных сделок, лишь реальность 2026-го задаст тон сфере жилье в регионе.