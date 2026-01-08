Тренд на квадраты: почему жители ХМАО скупают большие квартиры

«Раньше думали, что все возобновится и квартиры будут продаваться условно по 8−10 миллионов. Но рынок падает и собственники лояльно к этому относятся. Когда 3−4 месяца квартира или дом вообще без просмотров и есть личная потребность у клиента, то они начинают осознанно идти на снижение», — отмечает эксперт по недвижимости из Нижневартовска Светлана Глушенкова.