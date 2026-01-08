Три новых дома для учителей построены в поселке Ванино Хабаровского края

Площадь каждого коттеджа составляет 72 квадратных метра. На строительство по улице Гастелло было направлено 30 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Педагоги местных школ будут проживать в домах по договору социального найма с особыми условиями: недвижимость перейдет в их собственность после пяти лет работы в муниципальном образовательном учреждении.