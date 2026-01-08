Три новых дома для учителей построены в поселке Ванино Хабаровского края

Три индивидуальных жилых дома для семей педагогов введены в эксплуатацию в поселке Ванино Хабаровского края по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Жилье полностью отвечает потребностям счастливых обладателей. Мы планируем и дальше улучшать условия для работников социальной сферы и уже подготовили заявку на участие в отборе 2026 года», — отметил глава Ванинского района Алексей Маслов.
Площадь каждого коттеджа составляет 72 квадратных метра. На строительство по улице Гастелло было направлено 30 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Педагоги местных школ будут проживать в домах по договору социального найма с особыми условиями: недвижимость перейдет в их собственность после пяти лет работы в муниципальном образовательном учреждении.
Программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и направлена на улучшение условий жизни в малых населенных пунктах, включая обеспечение жильем работников социальной сферы.