Три новых дома для учителей построены в поселке Ванино Хабаровского края

Жилье по госпрограмме педагогам предоставлено по договору социального найма.

Источник: Комсомольская правда

Три индивидуальных жилых дома для семей педагогов введены в эксплуатацию в поселке Ванино Хабаровского края по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«Жилье полностью отвечает потребностям счастливых обладателей. Мы планируем и дальше улучшать условия для работников социальной сферы и уже подготовили заявку на участие в отборе 2026 года», — отметил глава Ванинского района Алексей Маслов.

Площадь каждого коттеджа составляет 72 квадратных метра. На строительство по улице Гастелло было направлено 30 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Педагоги местных школ будут проживать в домах по договору социального найма с особыми условиями: недвижимость перейдет в их собственность после пяти лет работы в муниципальном образовательном учреждении.

Программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и направлена на улучшение условий жизни в малых населенных пунктах, включая обеспечение жильем работников социальной сферы.