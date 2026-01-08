Омичам назвали работников, на которых вырос спрос в 2025 году

В 2025 году компании в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса начали активнее привлекать работников для временной занятости. Согласно данным экспертов, количество предложений в этой области увеличилось на 131% по сравнению с предыдущим годом, что составляет рост в 2,3 раза.