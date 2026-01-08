Ричмонд
Омичам назвали работников, на которых вырос спрос в 2025 году

Исследование провели аналитики «Авито Подработки».

Источник: Om1 Омск

В 2025 году компании в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса начали активнее привлекать работников для временной занятости. Согласно данным экспертов, количество предложений в этой области увеличилось на 131% по сравнению с предыдущим годом, что составляет рост в 2,3 раза.

Наибольший интерес среди работодателей вызвали вакансии для гардеробщиков, где число предложений о подработке возросло на 76%. При этом количество откликов со стороны соискателей увеличилось на 33%.

Также наблюдается рост спроса на уборщиков: в 2025 году количество вакансий в этой категории увеличилось на 37%, а интерес соискателей к таким объявлениям возрос на 35% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, компании активно искали барменов. Вакансии для этой профессии выросли почти на 32%, а количество откликов на такие предложения увеличилось на 60% за год.