Жители Красноярска не могут вернуть деньги за отмененное новогоднее шоу

Жители Красноярска не могут вернуть деньги за отмененное шоу «Новогодние приключения ИИ-лектроника». Как пишет краевой Роспотребнадзор, такие жалобы от возмущенных горожан появились в социальных сетях.
В ведомстве напомнили, что при отмене, замене или переносе мероприятия потребителю по его инициативе возмещается полная стоимость билета. Для возврата средств нужно обратиться к организатору шоу.
Если же деньги за купленные билеты не возвращают, то можно обратиться в суд с исковыми требованиями. Также покупателям готовы помочь сотрудники Роспотребнадзора — для этого нужно подать обращения на сайте ведомства.
