Россия анонсировала большие планы на газовый рынок Казахстана

Поставки газа из России в Казахстан за пять должны вырасти в 2−2,3 раза: с 3 до 6−7 млрд кубометров в год, обратил внимание журналист Олег Червинский, автор Telegram-канала «Нефть и газ Казахстана. Факты и комментарии».

Источник: Курсив

Россия планирует к 2030 году нарастить поставки газа в страны Центральной Азии до 19−20 млрд кубометров в год. Это на 10−11 млрд кубометров, или в 2,1−2,2 раза больше по сравнению с уровнем 2024 года, следует из доклада Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка».

Такой прогноз станет возможным, если решится вопрос с трубами и с ценами. В частности важную роль играет пропускная способность газопровода «Средняя Азия — Центр» (САЦ), который потребует реконструкции. При этом все три страны Центральной Азии будут конкурировать между собой за место в единственной трубе.

Планы по поставкам следующие:

в Казахстан — в 2−2,3 раза: с 3 до 6−7 млрд кубометров в год; в Узбекистан — в 2,1 раза: с 5,6 до 12 млрд кубометров в год; в Кыргызстан — в 2 раза: с 0,5 до 1 млрд кубометров в год.

Как отмечает эксперт, Россия хочет таким образом компенсировать часть потери европейского рынка.

«Второе, но — внутренняя цена на газ. Долгое время газ в Казахстане оставался социальным товаром и стоил дешевле его производства плюс транспортировки», — отмечает Олег Червинский.

Однако ситуация будет меняться: министерство хочет повышать предельные оптовые цены на газ на 33% в ближайшие три года.