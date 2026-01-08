Как сэкономить при бронировании отеля

Эти платформы предлагают широкий выбор отелей. А с самих отелей берут комиссии 15−30% за доступ к широкой международной аудитории. Помимо этого, они подписывают соглашения о паритете цен, по которым отельерам запрещено предлагать на своих официальных сайтах номера по более низкой стоимости.
Но есть способы, которые позволяют сэкономить при бронировании отелей.
Сравнивайте цены на агрегаторах и сайтах отелей.
Проверяйте цены на агрегаторах и официальном сайте отеля. Не забудьте про туристические сборы (Resort Fee). Агрегаторы могут показывать цены без дополнительных сборов или прописывать их мелким шрифтом. В результате цена может казаться более выгодной. При прямой покупке некоторые отели, особенно если это сетевой бренд, могут дать скидку или предложить бонусы для участников программы лояльности (например, бесплатный завтрак).
Почему это работает: отели ценят лояльность. Бронируя через агрегатор, вы экономите время, но теряете статус в глазах отеля.
Сравнивайте цены в приложении и на ПК.
Мобильные приложения иногда показывают «мобильные тарифы» — они могут быть на 10−15% ниже, чем на сайте с компьютера.
Почему это работает: платформы стимулируют установку приложения и активность через телефон — бонус для пользователей приложения.
Зайдите анонимно.
Цена может меняться в зависимости от вашего местоположения и истории просмотров. Используйте режим инкогнито или VPN.
Почему это работает: алгоритмы подбирают цены для средней покупательной способности страны. При замене IP-адреса на страну с более низкой покупательной способностью (Индия, Бразилия
Напишите в отель напрямую.
Используйте агрегаторы как поисковик. А затем напишите письмо напрямую в отель: «Вижу цену Х на агрегаторе, можете предложить цену лучше, если забронирую напрямую?» Так вы можете получить лучшую цену, бонусы (бесплатный завтрак, апгрейд номера или поздний выезд) или даже стать VIP-гостем, а не просто «клиентом по ссылке».
Почему это работает: прямой клиент для отеля ценнее. Отель экономит на комиссии агрегатора и частью этой экономии готов поделиться с лояльными клиентами.