Как сэкономить при бронировании отеля

Проверяйте цены на агрегаторах и официальном сайте отеля. Не забудьте про туристические сборы (Resort Fee). Агрегаторы могут показывать цены без дополнительных сборов или прописывать их мелким шрифтом. В результате цена может казаться более выгодной. При прямой покупке некоторые отели, особенно если это сетевой бренд, могут дать скидку или предложить бонусы для участников программы лояльности (например, бесплатный завтрак).