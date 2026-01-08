«Казахтелеком» объяснил, почему январские счета казахстанцев окажутся выше

В соцсетях казахстанцы обсуждают сообщение «Казахтелекома» о повышении цен на услуги с 1 января. Один из пользователей отметил, что заключил трехлетний контракт с фиксированным тарифом, однако цена на интернет у него все равно увеличится.
Оператор «Казахтелеком» пояснил пользователю, что компания утверждает тарифы без учета НДС и с 1 января 2026 года они не изменились. При этом итоговая сумма к оплате действительно повысится с 1 января из-за увеличения ставки НДС с 12% до 16%, то есть на 4 п.п. В «Казахтелеком» отметили, что это не является ростом тарифов со стороны компании.
«При увеличении ставки НДС с 12% до 16% налог начисляется на всю базовую стоимость услуги, в связи с чем итоговая сумма к оплате увеличивается пропорционально. Рост суммы обусловлен не изменением тарифа со стороны компании, а повышением налоговой ставки, которая в соответствии с законодательством включается в конечную стоимость услуги для абонента», — отметили в «Казахтелеком».
В контрактах тарифы также утверждены без НДС, и их цена может измениться из-за роста налога.
Ранее сообщалось, что мобильные операторы начали повышать тарифы с начала декабря 2025 года.