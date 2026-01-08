«Казахтелеком» объяснил, почему январские счета казахстанцев окажутся выше

Оператор «Казахтелеком» пояснил пользователю, что компания утверждает тарифы без учета НДС и с 1 января 2026 года они не изменились. При этом итоговая сумма к оплате действительно повысится с 1 января из-за увеличения ставки НДС с 12% до 16%, то есть на 4 п.п. В «Казахтелеком» отметили, что это не является ростом тарифов со стороны компании.