Зачем минсельхоз ограничил экспорт казахстанской говядины

«С 31 декабря 2025 года введены в действие правила распределения квот на вывоз мяса с территории Казахстана в третьи страны и страны ЕАЭС. Норма будет действовать по 30 июня 2026 года. Общий объем квоты для экспорта мяса КРС установлен на уровне 20 000 тонн».
В министерстве сообщили, что квоты распространяются на мясо крупного рогатого скота, произведенное мясоперерабатывающими предприятиями при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.
Размер квоты на одного экспортера определяется в зависимости от мощности откормочной базы: при мощности от 5 тыс. голов — до 1 тыс. тонн, от 10 тыс. голов — до 2 тыс. тонн, от 15 тыс. голов — до 3 тыс. тонн, от 20 тыс. голов — до 4 тыс. тонн, от 50 тыс. голов — до 10 тыс. тонн.
Как пояснили в ведомстве, такие меры направлены на защиту внутреннего рынка и поддержку производителей полного цикла. Поводом для введения ограничений стала практика, при которой отдельные компании и мелкие убойные цеха фактически занимались перепродажей скота без откорма, что искажало реальные балансы спроса и предложения и влияло на рост внутренних цен.
В минсельхозе добавили, что механизм квотирования ориентирован на устранение экспортных посредников и стимулирование глубокой переработки продукции, а распределение квот и сроки их действия определяются центральными государственными органами с учетом текущей ситуации на рынке.