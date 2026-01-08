ЕРИП обнулит ряд комиссий за банковские платежи в Беларуси

В Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП) вносятся изменения в сборник вознаграждений, сообщили в пресс-службе платежной системы.
Так, в системе ЕРИП подготовлены корректировки тарифной политики. В частности, анонсируется скорое «обнуление» комиссий за ряд банковских платежей.
— С 1 февраля 2026 года будут отменены комиссии за определенные банковские платежи, — сообщили в ЕРИП.
Например, изменения коснутся операций пополнения текущих или расчетных счетов физлиц, счетов учета вкладов, погашения задолженности по кредитам и процентов через ЕРИП в пределах одного банка.
Параллельно утверждается официальный тариф использования сервиса ЕРИП.ID.