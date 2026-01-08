Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕРИП обнулит ряд комиссий за банковские платежи в Беларуси

В Беларуси изменен сборник вознаграждений банков за платежи.

Источник: Комсомольская правда

В Единое расчетное информационное пространство (ЕРИП) вносятся изменения в сборник вознаграждений, сообщили в пресс-службе платежной системы.

Так, в системе ЕРИП подготовлены корректировки тарифной политики. В частности, анонсируется скорое «обнуление» комиссий за ряд банковских платежей.

— С 1 февраля 2026 года будут отменены комиссии за определенные банковские платежи, — сообщили в ЕРИП.

Например, изменения коснутся операций пополнения текущих или расчетных счетов физлиц, счетов учета вкладов, погашения задолженности по кредитам и процентов через ЕРИП в пределах одного банка.

Параллельно утверждается официальный тариф использования сервиса ЕРИП.ID.