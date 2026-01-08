В Башкирии к 2030 году откроются 50 современных молочных ферм

«Пока мы производим 750 тысяч тонн молока. Современных ферм у нас — 25. Две из них открылись в прошлом году, — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Напомню, весной мы дали старт работе первого этапа экофермы “Буляк” в Абзелиловском районе. Полностью реализовать приоритетный инвестпроект на сельхозпредприятии “Красная Башкирия” планируют к 2028 году».