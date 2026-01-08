Ричмонд
В Башкирии к 2030 году откроются 50 современных молочных ферм

Открыть 50 современных молочных ферм в Башкортостане к 2030 году — такую задачу поставили перед аграриями республики. Фермы должны быть с правильным питанием и уходом за животными, автоматизацией производственных процессов, использованием новейших знаний и передовых технологий.

И 1 млн тонн товарного молока в год.

«Пока мы производим 750 тысяч тонн молока. Современных ферм у нас — 25. Две из них открылись в прошлом году, — отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров. — Напомню, весной мы дали старт работе первого этапа экофермы “Буляк” в Абзелиловском районе. Полностью реализовать приоритетный инвестпроект на сельхозпредприятии “Красная Башкирия” планируют к 2028 году».

Недавно первую очередь строительства роботизированного комплекса завершили на племзаводе «Урожай» в Илишевском районе. В перспективе на ферме будет 1500 дойных коров.

«Развитие сельского хозяйства, поддержка предпринимателей в этой сфере — один из наших приоритетов. Это основа продовольственной безопасности республики и страны, опора нашей экономики», — подчеркнул руководитель региона.