Власти сообщили, сколько семей использовали господдержку для погашения ипотеки

Государственной поддержкой для погашения ипотеки воспользовались 669 многодетных семей Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на данные финансового института развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ» за 2025 год.
Согласно статистическим данным, свыше 80% семей использовали средства на погашение ипотечного кредита, полученного для покупки квартиры. Остальные приобретали жилой дом, земельный участок или комнату. Чаще всего за государственной поддержкой обращались многодетные родители в возрасте 35−50 лет — 55% от всех семей.
Федеральная выплата реализуется с 2019 года. За это время 4 178 многодетных семей области воспользовались государственной помощью, общий размер которой превысил 1,8 млрд рублей.
Выплату до 450 тыс. рублей могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Родители усыновлённых детей также имеют право на поддержку. Возраст старшего ребенка и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года. Вся сумма перечисляется со счета «ДОМ.РФ» в банк, который выдал ипотеку. Подача заявки на выплату доступна двумя способами: в электронном виде через портал «Госуслуги» или через банк.