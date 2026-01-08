Власти сообщили, сколько семей использовали господдержку для погашения ипотеки

Выплату до 450 тыс. рублей могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Родители усыновлённых детей также имеют право на поддержку. Возраст старшего ребенка и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года. Вся сумма перечисляется со счета «ДОМ.РФ» в банк, который выдал ипотеку. Подача заявки на выплату доступна двумя способами: в электронном виде через портал «Госуслуги» или через банк.