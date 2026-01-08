Ричмонд
ЕК обвинила Grok в генерации антисемитского и педофильского контента

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) обвинила X в генерации с помощью Grok контента антисемитского и педофильского содержания и дала платформе указание сохранять все документы, имеющие отношение к этой нейросети до конца 2026 года. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

«Мы зафиксировали, что Grok генерирует контент антисемитского содержания, а также сексуальные картинки с детьми. Это нелегально, и мы относимся к этому очень серьезно. Мы потребовали от X сохранять все внутренние документы, имеющие отношение к Grok, до конца этого года», — заявил он. Такое указание фактически означает, что Еврокомиссия готовит новые юридические обвинения против X.