ЕК обвинила Grok в генерации антисемитского и педофильского контента

«Мы зафиксировали, что Grok генерирует контент антисемитского содержания, а также сексуальные картинки с детьми. Это нелегально, и мы относимся к этому очень серьезно. Мы потребовали от X сохранять все внутренние документы, имеющие отношение к Grok, до конца этого года», — заявил он. Такое указание фактически означает, что Еврокомиссия готовит новые юридические обвинения против X.