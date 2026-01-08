Власти Ростовской области направят 245 млрд рублей на мусорную реформу

В области уже работают три МЭОКа: Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский. По новой программе власти построят ещё три комплекса — в Красносулинском, Миллеровском и Новочеркасском районах. На реализацию всей программы власти заложили более 245 млрд рублей. Финансирование поступят из областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Работы пройдут в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».