Власти Ростовской области направят 245 млрд рублей на мусорную реформу

Об этом сообщает Правительство Ростовской области.
Программа включает несколько ключевых направлений: строительство сети межмуниципальных экологических комплексов (МЭОК), масштабную рекультивацию свалок, внедрение раздельного сбора отходов и стимулирование бизнеса к использованию перерабатываемой упаковки.
Юрий Слюсарь на форуме «Стратегия-2030» подчеркнул, что проблема контейнерных площадок — это вопрос не только эстетики, но и экологической безопасности. Он поставил задачу к 2030 году увеличить долю отходов, направляемых на обработку, до 100% против нынешних 50%. Сейчас услугами региональных операторов по вывозу ТКО охватывают около 90% населения.
В области уже работают три МЭОКа: Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский. По новой программе власти построят ещё три комплекса — в Красносулинском, Миллеровском и Новочеркасском районах. На реализацию всей программы власти заложили более 245 млрд рублей. Финансирование поступят из областного и местных бюджетов, а также из внебюджетных источников. Работы пройдут в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».